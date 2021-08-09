Afrika ülkesinde halk sokağa indi! "Teşekkürler Erdoğan, teşekkürler Putin"

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da merkezi yönetim tarafından, halen sürmekte olan Tigray Savaşı'na dair yoğun katılımlı bir miting gerçekleştirildi.

Mitingde, bu savaşta Etiyopyalı yetkililerce merkezi yönetime desteklerini açıkladığı öne sürülen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin lehine tezahuratta bulunulması, "teşekkürler Erdoğan, teşekkürler Putin" sloganları atılması dikkat çekti.

Miting, Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'nin, merkezi yönetime bağlı ordu güçlerini Tigray bölgesinde yenip savaşı Amhara bölgesine taşımasının ardından geldi.

Tigray güçleri geçtiğimiz günlerde tarihi kiliseleri ile dünya çapında meşhur Amhara bölgesindeki Lalibela şehrini ele geçirmiş, bu gelişme Etiyopya merkezi yönetimi için oldukça küçük düşürücü bir gelişme olarak görülmüştü.

Tigray güçlerinin Lalibela'da önemli miktarda cephaneyi de Etiyopya Ordusu'ndan ele geçirdiği belirtiliyor.