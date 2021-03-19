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Dünya Afrika ülkesinde gizemli hastalık
Dünya

Afrika ülkesinde gizemli hastalık

Nijerya'nın kuzeyindeki Kano eyaletinde bilinmeyen bir hastalık yüzünden bir kişi yaşamını yitirdi, 56 kişi hastanede tedaviye alındı.

Yeniakit Publisher
2021-03-19 02:59:00 -
Afrika ülkesinde gizemli hastalık

Ulusal basında çıkan haberlere göre, eyaletin Rogo bölgesine bağlı 6 köyde, henüz teşhis edilemeyen hastalık nedeniyle 1 kişi yaşamını yitirdi, 56 kişi hastanelik oldu.

Yetkililer, hayatını kaybeden kişinin ölüm nedenine ilişkin araştırmalar sürerken, hastaneye getirilenlerin bazılarında kusma ve idrarda kan görüldüğünü belirtti.

Öte yandan, Kano'daki Sağlık Bakanlığında salgın hastalıktan sorumlu bir yetkili, bakanlığın salgına ilişkin bir rapor aldığını ancak bu hastalıktan yalnızca 4 kişinin etkilendiğini ve bu kişilerin tedavi edildiğini söyledi.

Nijerya'da geçen sene "gizemli hastalık" nedeniyle 1000'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

 

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