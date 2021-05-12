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Afrika ülkesinde felaket! 2 bin insan evini terk etti
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Dünya Afrika ülkesinde felaket! 2 bin insan evini terk etti
Dünya

Afrika ülkesinde felaket! 2 bin insan evini terk etti

Doğu Afrika ülkesi Kenya'da son 3 gündür meydana gelen seller sebebiyle 2 bin insan evlerini terk etti.

Yeniakit Publisher
2021-05-12 15:26:00 -
Afrika ülkesinde felaket! 2 bin insan evini terk etti

Kenya'da son 3 gündür devam eden seller nedeniyle 2 bini aşkın kişinin evlerini terk ettiği aktarıldı.

Yerel basındaki haberlere göre, ülkenin güneybatısında Migori ve Homa Bay bölgelerinde şiddetli yağışların beraberinde getirdiği seller nedeniyle yaklaşık 300 ev hasar görürken, mağdurlar hükümetten destek istedi.

Söz konusu bölgelerde 2 binden fazla kişi seller sonucu evlerini terk etti.

Seller, birçok yol ve köprüde de hasara yol açtı.

Yetkililer, şiddetli yağışların devam etmesi durumunda daha fazla kişinin evini terk etmek zorunda kalabileceği uyarısı yaptı.

Kaynak: AA

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