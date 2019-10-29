  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Afrika ülkesinde facia: 20 ölü

Orta Afrika ülkesi Kamerun'da meydana gelen toprak kayması sonucu en az 20 kişi yaşamını yitirdi.

2019-10-29 15:50:00 -
Afrika ülkesinde facia: 20 ölü

Kamerun'un Kuzey Batı bölgesindeki Bafoussam kentinde meydana gelen toprak kaymasında ilk belirlemelere göre 20 kişi hayatını kaybetti.

Yerel basındaki haberlere göre, şiddetli yağışlar sonucu dün gece Bafoussam'da büyük bir heyelan yaşandı.

"Ölü sayısı artabilir"

Kuzey Batı bölgesi yöneticisi Awa Fonka Augustine, 11 evin toprak altında kaldığı heyelanda en az 20 kişinin hayatını kaybettiğini, ölü sayısının artabileceğini belirtti.

Bölge emniyet yetkilileri, itfaiye ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüklerini, hala enkaz altında bulunanlar olduğunu aktardı.

0
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23