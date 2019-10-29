Afrika ülkesinde facia: 20 ölü
Orta Afrika ülkesi Kamerun'da meydana gelen toprak kayması sonucu en az 20 kişi yaşamını yitirdi.
Kamerun'un Kuzey Batı bölgesindeki Bafoussam kentinde meydana gelen toprak kaymasında ilk belirlemelere göre 20 kişi hayatını kaybetti.
Yerel basındaki haberlere göre, şiddetli yağışlar sonucu dün gece Bafoussam'da büyük bir heyelan yaşandı.
"Ölü sayısı artabilir"
Kuzey Batı bölgesi yöneticisi Awa Fonka Augustine, 11 evin toprak altında kaldığı heyelanda en az 20 kişinin hayatını kaybettiğini, ölü sayısının artabileceğini belirtti.
Bölge emniyet yetkilileri, itfaiye ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüklerini, hala enkaz altında bulunanlar olduğunu aktardı.