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Dünya Afrika ülkesinde dehşet! Kaçırılan 210 kişiden 180'i kurtarıldı
Dünya

Afrika ülkesinde dehşet! Kaçırılan 210 kişiden 180'i kurtarıldı

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde silahlı kişiler tarafından yatılı okuldan kaçırılan 210 kişiden, aralarında 42 kız öğrenci ve 8 öğretmenin bulunduğu 180'i kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-12 15:54:00 -
Afrika ülkesinde dehşet! Kaçırılan 210 kişiden 180'i kurtarıldı

Kaduna Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Samuel Aruwan, yaptığı yazılı açıklamada, kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişilerin, dün gece Mando bölgesindeki Federal Ormancılık Mekanizasyonu Kolejine düzenlediği saldırıda en az 210 kişiyi kaçırdığını bildirdi.

Aruwan, olayın ardından ordunun düzenlediği operasyonda, aralarında 42 kız öğrenci ve 8 öğretmenin bulunduğu 180 kişinin kurtarıldığını kaydetti.

Kurtarılanların arasında yaralıların olduğunu ve bunların tedavi altında alındığını aktaran Aruwan, 30 öğrencinin ise hala kayıp olduğunu ifade etti.

"Sadece kız öğrencilerin kaçırıldığı" iddiası

Ulusal basındaki haberlere göre, sadece kız öğrencilerin kaçırıldığı öne sürülmüştü.

Kaduna eyaletinde geçen sene silahlı kişilerin düzenlediği saldırılarda 937 kişi hayatını kaybetmiş, 1972 kişi kaçırılmıştı.

Nijerya'da ocaktan bu yana 3 kez okullardan öğrenciler kaçırılmış, okulları hedef alan saldırılar nedeniyle bazı eyaletlerde eğitime ara verilmişti.

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