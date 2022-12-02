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Dünya Afrika ülkesinde darbe girişimi
Dünya

Afrika ülkesinde darbe girişimi

Afrika ülkesi Burkina Faso'da darbe girişiminde bulunuldu. Darbe girişimi başarısızlıkla sonuçlandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-02 15:03:00 -
Afrika ülkesinde darbe girişimi

Burkina Faso'da yeni bir darbe girişimine daha imza atıldığı açıklandı.

Cunta yönetimi lideri İbrahim Traore yaptığı açıklamada, yakın bir zamanda gerçekleşen darbe girişiminin engellendiğini söyledi.

RFI'nin haberine göre, Traore perşembe günü yaptığı bir açıklamada, yandaşlarının ve vatandaşlarının tetikte olmasının darbeyi önlemede yeterli olduğunu belirtti.

Öte yandan Traore, darbe girişiminin failleri hakkında bilgi sahibi olduğuna, bu kişilerin tutuklanmayacağına ve problemlerin diyalog yoluyla çözüleceğine değindi.

Traore son olarak halka ihtiyatlı olma çağrısında bulundu.

34 yaşındaki Yüzbaşı İbrahim Traore, eski cunta lideri Paul-Henri Sandaogo Damiba'nın yönetiminden memnun olunmadığı ve Damiba'nın süreci iyi idare edemediği gerekçesiyle yeni bir darbe gerçekleştirmişti.

Traore, devrik lider Damiba'nın 24 Ocak'ta demokratik yollarla seçilmiş eski Cumhurbaşkanı Marc Roch Kabore'ye karşı gerçekleştirdiği darbede de yer alan isimlerdendi.

Ancak zaman içerisinde Damiba'nın cunta yönetiminde ayrılıklar meydana geldi. Bu da Burkina Faso'nun yeni lideri Traore ve beraberindekilerin Damiba'yı koltuğundan alaşağı etmesiyle sonuçlandı.

Kaynak: Mepa News

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