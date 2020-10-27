Afrika ülkesinde çatışma! 40 kişi öldü

Ulusal basındaki haberlere göre, ülkenin Güney-Kivu eyaletine bağlı Fizi bölgesinde Ngumino-Twigwaneho isyancı koalisyonu ile Mai Mai Kata Katanga isyancı grubu arasında çatışmalar yaşandı.

Çatışmalarda 40 kişi hayatını kaybederken yerel halk köylerini terk etmek zorunda kaldı.

Boşaltılan Kukwi, Ibumba, Ibobo ve Ebata köyleri isyancılar tarafından ateşe verildi.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, son iki ay içinde bu bölgede yaklaşık 100 bin kişi göçe zorlandı.

Gedeon Kyungu Mutanga liderliğindeki ayrılıkçı "Mai Mai Kata Katanga" grubu, ülkenin en zengin eyaleti olan Katanga'nın bağımsızlığı için savaşıyor.

Ülkede 20 yıldır çatışmalar sürüyor

Kongo'nun Ruanda, Uganda ve Burundi'ye sınır doğu bölgeleri 20 yıldır yüksek rezervlere sahip altın ve kobalt gibi yeraltı kaynaklarının kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırı ve çatışmalarına sahne oluyor.

BM verilerine göre, son 8 ay içerisinde, ülkede yaklaşık 1300 sivil öldürüldü, Ituri, Kuzey Kivu ve Güney Kivu bölgelerinde halen sürmekte olan çatışmalar sebebiyle 510 binden fazla sivil yerlerinden edildi.