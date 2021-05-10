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Dünya Afrika ülkesinde camiye saldırı... Onlarca kişi kaçırıldı
Dünya

Afrika ülkesinde camiye saldırı... Onlarca kişi kaçırıldı

Nijerya'nın Katsina eyaletinde silahlı kişilerin bir camiye düzenlediği saldırıda 40 kişinin kaçırıldığı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-10 14:42:00 -
Afrika ülkesinde camiye saldırı... Onlarca kişi kaçırıldı

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Katsina eyaletine bağlı Kwata bölgesinde teheccüd namazı kılmak için bir camide toplanan Müslümanlar, silahlı kişilerin saldırısına uğradı.

Saldırıda 40 kişi kaçırılırken, çok sayıda kişi yaralı olarak kaçmaya başardı. Katsina Polis Sözcüsü Gambo İshaka, yaptığı açıklamada, saldırının ardından 30 kişinin kurtarıldığını belirtti.

İshaka, kaçırılan diğer kişilerin nerede olduklarının bilinmediğini ancak kurtarma için operasyon başlatıldığını söyledi.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin, motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölge, hayvancılık yapan Fulaniler ile çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Son olarak dün silahlı kişilerin eyalette düzenlediği saldırıda 11 köylü hayatını kaybetmişti.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor. Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor.

 

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