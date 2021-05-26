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Dünya Afrika ülkesinde bıçaklı saldırı: 13 ölü!
Dünya

Afrika ülkesinde bıçaklı saldırı: 13 ölü!

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde düzenlenen bıçaklı saldırıda 13 sivil yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-26 16:34:00 -
Afrika ülkesinde bıçaklı saldırı: 13 ölü!

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda yer alan Beni kenti yetkililerinden Donat Kibwana, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Beni'ye bağlı Kisima köyünde yaşanan bıçaklı saldırıda 13 sivilin öldüğünü ifade etti.

Kibwana, saldırganların çok sayıda kişiyi de kaçırdığını belirterek olayın aydınlatılması için güvenlik güçlerinin bölgeye konuşlandığını söyledi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusu, 20 yıldır yüksek rezervlere sahip altın ve kobalt gibi yer altı kaynaklarının kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırı ve çatışmalarına sahne oluyor.

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