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Dünya Afrika ülkesi, taarruz helikopterlerini teslim aldı
Dünya

Afrika ülkesi, taarruz helikopterlerini teslim aldı

Mali Hava Kuvvetleri'nin, 2016'da verilen 4 adetlik Mi-35 taarruz helikopteri siparişi kapsamında 2 adet helikopter teslim aldığı duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2021-01-18 22:02:00 -
Afrika ülkesi, taarruz helikopterlerini teslim aldı

Mali Hava Kuvvetleri'nin, 2016 yılında verilen 4 adetlik Mi-35 taarruz helikopteri siparişi kapsamında 2 adet helikopter teslim aldığı bildirildi.

Devir teslim 12 Ocak'ta Bamako-Sénou Uluslararası Havaalanı'nın bitişiğinde yer alan Hava Üssü 101'de, Savunma Bakanı Sadio Camara, Başkan Yardımcısı Assimi Goita, Rusya'nın savunma ataşesi ve diğer üst düzey yetkililerin de katıldığı bir törenle gerçekleşti.

Mali'nin Mi-35M alımı ilk olarak Eylül 2016'da Rosoboronexport heyeti başkanı Yury Demchenko'nun, önümüzdeki yıl Russian Helicopters’ın Mi-8/17 nakliye ve Mi-24/35'lerin taarruz helikopterlerinin Nijerya, Mali, Angola ve Sudan'a teslim edileceğini ifade ettiği zaman ortaya çıktı.

Mali Hava Kuvvetleri halihazırda bir dizi eski Mi-24'ü kullansa da ancak yükseltilmiş Mi-35M'ler çok daha fazla yeteneğe sahip. Mi-35M, çok işlevli renkli ekranlara sahip yeni aviyonikler, Klimov VK-2500 turboşaft motorlar, fiberglas ana rotor kanatları, elastomerik bağlantılara sahip ana rotor kafası, yeni bir swashplate ve X-tipi kuyruk gibi öncüllerine göre çeşitli iyileştirmeler içerirmektedir.

Aynı zamanda tarruz helikopterinin koruma paketi, radar uyarı alıcısı, işaret fişeği fırlatıcı, kızılötesi savunma sistemi ve motor egzoz gazı bastırıcısı içerdiği belirtildi.

Kaynak: star.com.tr

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