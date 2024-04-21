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Teknoloji Afrika ülkesi sipariş etmişti! O ülkeye yola çıkan AKSUNGUR SİHA ilk defa testlerine başladı!
Teknoloji

Afrika ülkesi sipariş etmişti! O ülkeye yola çıkan AKSUNGUR SİHA ilk defa testlerine başladı!

Yeniakit Publisher
2024-04-21 17:48:00 - 2024-04-21 17:49:31
Afrika ülkesi sipariş etmişti! O ülkeye yola çıkan AKSUNGUR SİHA ilk defa testlerine başladı!

TUSAŞ tarafından Çad’a teslim edilen AKSUNGUR SİHA, ilk kez görüntülendi. Çad, ANKA ve HÜRKUŞ’u da tedarik etmişti.

TUSAŞ tarafından Çad’a teslim edilen AKSUNGUR SİHA, ilk kez görüntülendi. Çad, ANKA ve HÜRKUŞ’u da tedarik etmişti.

Afrika ülkesi Çad, Türkiye’den savunma sanayii tedarikini artan tempoda sürdürüyor. Kısa süre önce TUSAŞ’tan Silahlı HÜRKUŞ Uçağı ile ANKA SİHA tedarik eden Çad, bu sefer de ANKA’nın gelişmiş versiyonu olan AKSUNGUR’u tedarik etti.

Birkaç ay önce AKSUNGUR’u teslim alan Çad, SİHA’yı operasyonel olarak kullanmaya başladı. Çad Hava Kuvvetleri tarafından paylaşılan videoda, AKSUNGUR SİHA’nın 8 adet Roketsan MAM-L mühimmatıyla uçuş gerçekleştirdiği görüldü. AKSUNGUR, daha önce 12 adet MAM-L ile de görev yapmıştı.

3 HÜRKUŞ, 2 ANKA, 2 AKSUNGUR

SavunmaSanayiST'com tarafından edinilen bilgiye göre; Çad, geçtiğimiz dönemde 3 adet Silahlı HÜRKUŞ Uçağı ile 2 adet ANKA SİHA teslim aldı. Bunlara ilaveten Çad, envanterine 2 adet de AKSUNGUR SİHA katıyor. Çad, yeni tedarikler için de TUSAŞ ile temaslarını sürdürüyor.

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