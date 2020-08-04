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Dünya

Afrika ülkesi Gana'da sevindiren koronavirüs açıklaması

Batı Afrika ülkesi Gana'da koronavirüsten iyileşenlerin sayısının 34 bin 313'e ulaştığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-08-04 03:16:00 -
Afrika ülkesi Gana'da sevindiren koronavirüs açıklaması

Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamada, ülkede şu ana kadar 400 bine Kovid-19 testi yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, ülkede vaka sayısının son 24 saatte 798 artarak 37 bin 812'ye çıktığı belirtildi.

Ülkede halen 3 bin 308 aktif vakanın tedavisinin sürdüğü aktarılan açıklamada, iyileşenlerin sayısının 34 bin 313'e yükseldiği aktarıldı.

Son 24 saatte 9 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybının 191 olduğu kaydedildi.

Gana'da Kovid-19 yasakları hafifletilerek üniversiteye giriş sınavları başlatıldı.

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