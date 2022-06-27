Afrika ülkesi böyle duyurdu: 7 askerimiz idam edildi

Sudan, Etiyopya ordusunun elinde tutsak bulunan yedi Sudan askeri ve bir sivili infaz ettiğini açıkladı.

Sudan ordu kaynakları tarafından yapılan açıklamada, Etiyopya ordusunun infaz ettiği kişilerin cesetlerini halka açık yerlerde sergilediği iddia edildi.

Ordu açıklamasında, tüm bunlara karşılık "yerinde bir yanıt" verileceği kaydedilirken "Bu kalleş eylem, karşılıksız kalamaz." ifadeleri kullanıldı.

Sudan ve Etiyopya arasında yaşanan gerilimler, Etiyopya’nın Tigray bölgesindeki çatışmaların etkileri ve Nil Nehri üzerinde inşa edilen Büyük Rönesans Barajı üzerinden devam ediyor.

Sudan ve Etiyopya sınırında sorunlu bir bölge olan El-Faşaga'da iki ordu arasında zaman zaman çatışmalar meydana geldiği biliniyor.

İki ülke, sınırlarındaki El-Faşaga'yı bölüşmekte sorun yaşıyor. Sınırın tam olarak belli olmamasının bu bölgeyi beklenen Sudan-Etiyopya savaşının köprü başı yapabileceği tahmin ediliyor.

Kaynak: Mepa News