Afrika’dan Türkiye’ye çöl tozu geliyor: Maskeleri hazır edin, resmi açıklama geldi
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uzmanlarından alınan bilgiye göre, Türkiye'nin Afrika kıtasından güneyli rüzgarlarıyla taşınan çöl tozunun etkisine girmeye başladığı belirtiliyor.Yeni tahmin haritasında yarın, yoğunlukla Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde toz taşınımının etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sitesinden alınan bilgiye göre, Türkiye'nin Afrika kıtasından güneyli rüzgarlarıyla taşınan çöl tozunun etkisine girmeye başladığı belirtiliyor. Bir haftalık tahmin haritasında yarın, yoğunlukla Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde toz taşınımının etkili olması bekleniyor.
Haritada cumartesi özellikle Batı Akdeniz Bölgesi'nden yurda kuvvetli lodos ve güneyli rüzgarlarla girecek toz taşınımının Antalya, Budur ve Isparta'da ile İç Anadolu Bölgesi'nin büyük kısmında kuvvetli yağışla ve rüzgarla etkili olacağı görülüyor. Tahmin haritasında toz taşınımının pazar etkisini kaybedeceği belirtiliyor.
Burdur'un Bucak ilçesinde ve kent merkezinde de çöl tozu etkili olmaya başladı. Kentin tozla kaplanması görüntülendi. Ayrıca Burdur Gölü'nün çekilen alanlarından da rüzgarla kente toz taşındığı gözlendi.
UZMAN İSİM UYARDI
Meteoroloji Burdur İl Müdürlüğü uzman isimi, özellikle astım ve bronşit hastalarının yarın ve cumartesi günü zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmaması ve bu hastaların dışarıya çıkılması gereken durumlarda maske kullanmaları uyarısında bulundu.
Aktüel
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Türkiye'nin o ilçesinde toksik metal şüphesi: Yeraltından gelen su... Daha zararlı madde tehlikesi! Tespit edildi
Ekonomi
Zirve Türkiye'den: Cennet meyvesi kuru incirde çok büyük ihracat rekoru kırıldı! Türkiye bunu konuşuyor
Otomotiv
Araç sahiplerini ilgilendiriyor! Kararı sonrası muayenelerde artık zorunlu değil: Türkiye'de başlangıç 3. yıl!
Ekonomi
Türk Telekom yatırım ile işleri büyüttü: Türkiye'ye yeni kapı açacak! Türkiye'nin yatırım lideri oldu
Aktüel
İsveç’te estetikli kafalı üç kadın farklı görünüyor! Bir garip olay: Avrupa'ya göre Vikinglerde...
Teknoloji
Milli Muharip Uçak (MMU) KAAN savaş uçağında aşama için yeni tarihi karar: Sözleşme imzalandı! Sürpriz gelişme
Dünya
İspanya'dan İran çıkışı: İran'a yaptırım planlayan AB'ye tepki... İkiyüzlülük deyip anlattı, verdi veriştirdi
{relation id:1845961 slug:'2024-yilinin-en-etkili-uluslararasi-basin-fotografi-onun-aci-gunu-1-yil-sonra-filistinin-sembolu-haline-geld