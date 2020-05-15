  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Beşiktaş başkanı Ahmet Nur Çebi'nin sağlık durumu nasıl?

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 262 bini geçti

Kovid-19 otomotiv endüstrisini 'güncelleyecek'

Veda Haccı Hutbeleri sergisi dijital olarak sunuldu

Filistin'in 'felaketi' olan Nekbe'nin üzerinden 72 yıl geçti
için kalan
Aktüel

Afrika sıcağından etkilenen yaşlı adam yolda bayıldı

Akdeniz bölgesinde etkili olan Afrika sıcakları, Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde yaşlı bir adamı bayılttı.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 10:38:46 -
Afrika sıcağından etkilenen yaşlı adam yolda bayıldı

Akdeniz bölgesinde etkili olan Afrika sıcakları, Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde yaşlı bir adamı bayılttı.


Edinilen bilgilere göre, Refik Cesur Bulvarı üzerinde ilerleyen Yaşar Mavitunalı (60), Aydınlar Caddesi Kavşağında birden fenalaşarak yere düştü. O sırada yoldan geçen bir sivil polis memuru başta olmak üzere, vatandaşlar olaya müdahale etti. Kısa sürede olay yerine çağrılan 112 acil servis ekipleri, yerde yatan Mavitunalı’yı ambulansa alarak ilk müdahaleyi yaptılar. Mavitunalı’nın aşırı sıcaklardan bunaldığı ve kısa süreli bir baygınlık yaşadığı kaydedildi.


Şahıs daha sonra gözetim amaçlı olarak Düziçi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı