  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Afrika serbest ticaret anlaşmasına Kovid-19 engeli

2020-04-29 16:13:14 -
Afrika serbest ticaret anlaşmasına Kovid-19 engeli

İSTANBUL (AA) - Afrika'da 3,4 trilyon dolarlık serbest ticaret pazarı oluşturan ve temmuzda uygulamaya geçmesi planlanan anlaşmanın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendiği bildirildi.

Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi (AfCFTA) Genel Sekreteri Wamkele Mene, katıldığı çevrim içi toplantıda, mevcut koşullar altında ülkeler arası ticaretin yeni anlaşmaya göre 1 Temmuz'da başlamasının mümkün olmadığını söyledi.

Böyle bir zamanda hükümetlerin ticaret yerine salgınla mücadele etmesinin daha doğru olacağına inandığını ifade eden Mene, yeni ticaret anlaşmasının ne zaman uygulanabileceğine ilişkin ise tarih vermedi.

1,3 milyon nüfuslu Afrika'yı dünyanın en büyük serbest ticaret pazarlarından biri konumuna yükselten AfCFTA anlaşması, geçen yıl Afrikalı liderlerin onayıyla kabul edilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı