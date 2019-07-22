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Afrika Kupası’nı alıp Filistin bayrağı dalgalandırdılar! Cezayirli oyuncular Filistin'i unutmadı

Başkent Cezayir'de büyük ve heyecanlı bir kalabalıkla 29 yıl sonra gelen Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğunu kutlayan Cezayir Milli Takımı'nın yıldızı Sofiane Feghouli, bir yandan üstü açık otobüsten vatandaşlarını selamlarken bir yandan da Filistin bayrağını dalgalandırdı.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 13:27

 Bilgehan Sarı  yeniakit.com.tr 

21 Haziran’da başlayan Afrika Kupası’nda finale kadar yükselip finalde rakibini 1-0’lık skorla mağlup ederek şampiyon olmuştu. Cezayir Milli Takımı, 29 yıl aradan sonra tekrar Afrika’nın en büyüğü oldu. Taraftarları tarafından “çöl savaşçıları” adıyla anılan Cezayir Milli Takım futbolcuları ve Galatasaray’ın futbolcusu Sofiane Feghouli ise Cezayirli vatandaşların Filistin tezahüratları sonrası takım otobüsünden Filistin bayrağını dalgalandırdı.

Olay sonrası görüntüler sosyal medyada büyük yankı buldu. Çok sayıda taraftar, bu hareketinden dolayı Feghouli’nin sosyal medya hesabına tebrik mesajı yağdırdı.

“Filistin’de yaşananlar kalbimi acıtıyor."

Fransız basınında verdiği bir röportajda Müslüman olduğu ve Filistin konusunda ne düşündüğü sorulan Feghouli, ''Filistin'de yaşananlar kalbimi acıtıyor. Bizler Müslümanız ve oradaki kardeşlerimize yardımcı olmalıyız. Kardeşlerimiz orada acı çekiyor'' cevabını vermişti.

“Müslüman olduğum için gurur duyuyorum”

“Müslüman olduğum için gurur duyuyorum” diyen Feghouli, "Umarım genç Müslüman oyuncuları gösterdiğim performansla etkilerim ve onların futbol hayatında başarılı olmalarını sağlarım" ifadelerini kullanmıştı.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 13:27
  1. Cezayir Milli Takımı
  2. filistin bayrağı
  3. Sofiane Feghouli

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  • ahmetahmet40 dk önce
    mazlum muthis manevi destek dunya medyasini ve siyasetcilerini satin alan evanjelik-siyonistlere muthis gol! tebrikler

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