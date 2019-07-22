Afrika Kupası’nı alıp Filistin bayrağı dalgalandırdılar! Cezayirli oyuncular Filistin'i unutmadı

Bilgehan Sarı yeniakit.com.tr

21 Haziran’da başlayan Afrika Kupası’nda finale kadar yükselip finalde rakibini 1-0’lık skorla mağlup ederek şampiyon olmuştu. Cezayir Milli Takımı, 29 yıl aradan sonra tekrar Afrika’nın en büyüğü oldu. Taraftarları tarafından “çöl savaşçıları” adıyla anılan Cezayir Milli Takım futbolcuları ve Galatasaray’ın futbolcusu Sofiane Feghouli ise Cezayirli vatandaşların Filistin tezahüratları sonrası takım otobüsünden Filistin bayrağını dalgalandırdı.

Olay sonrası görüntüler sosyal medyada büyük yankı buldu. Çok sayıda taraftar, bu hareketinden dolayı Feghouli’nin sosyal medya hesabına tebrik mesajı yağdırdı.

“Filistin’de yaşananlar kalbimi acıtıyor."

Fransız basınında verdiği bir röportajda Müslüman olduğu ve Filistin konusunda ne düşündüğü sorulan Feghouli, ''Filistin'de yaşananlar kalbimi acıtıyor. Bizler Müslümanız ve oradaki kardeşlerimize yardımcı olmalıyız. Kardeşlerimiz orada acı çekiyor'' cevabını vermişti.

“Müslüman olduğum için gurur duyuyorum”

“Müslüman olduğum için gurur duyuyorum” diyen Feghouli, "Umarım genç Müslüman oyuncuları gösterdiğim performansla etkilerim ve onların futbol hayatında başarılı olmalarını sağlarım" ifadelerini kullanmıştı.