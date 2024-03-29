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Ekonomi Afrika kıtasının incisi Fildişi Sahili, pirinç satın almak için Türkiye'nin kapısını çaldı! Türk üretici arıyor
Ekonomi

Afrika kıtasının incisi Fildişi Sahili, pirinç satın almak için Türkiye'nin kapısını çaldı! Türk üretici arıyor

Yeniakit Publisher
2024-03-29 13:08:00 - 2024-03-29 13:13:22
Afrika kıtasının incisi Fildişi Sahili, pirinç satın almak için Türkiye'nin kapısını çaldı! Türk üretici arıyor

Batı Afrika’nın incisi Fildişi Sahili, Türkiye'den satın almak için harekete geçti. Fildişi Sahili, pirinç talebini karşılamak için Türk üreticilerden alım yapacak!

Türkiye ile birçok ülke arasında ticaret sürekli olarak artış gösterirken Fildişi Sahili’nden yetkililer pirinç talebini karşılamak için Türk üreticilerden alım yapacağız diyerek ilanı paylaştılar.

Bu kapsamda Fildişi Sahili’nde çeşitli faaliyetlerde bulunan ithalatçı firma bir ilan yayınladı. Firma ilanında Türkiye’den pirinç satın alacağını belirtti.

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