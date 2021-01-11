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Dünya Afrika kıtasındaki koronavirüs bilançosu açıklandı
Dünya

Afrika kıtasındaki koronavirüs bilançosu açıklandı

Afrika kıtasında koronavirüs tespit edilenlerin sayısı 3 milyon 70 bin 446'ya çıktı. Kıtada en fazla ölüm ve vaka sayısı Güney Afrika, Fas, Tunus ve Mısır’da görüldü.

Yeniakit Publisher
2021-01-11 19:46:00 -
Afrika kıtasındaki koronavirüs bilançosu açıklandı

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs tespit edilenlerin sayısı 3 milyon 70 bin 446'ya yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs nedeniyle 72 bin 847 kişi hayatını kaybetti.

Kıtadaki vaka sayısı 3 milyon 70 bin 446'ya, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 480 bin 546'ya çıktı.

Kıtada en fazla ölüm ve vaka sayısı Güney Afrika, Fas, Tunus ve Mısır’da görüldü.

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