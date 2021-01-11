Afrika kıtasındaki koronavirüs bilançosu açıklandı
Afrika kıtasında koronavirüs tespit edilenlerin sayısı 3 milyon 70 bin 446'ya çıktı. Kıtada en fazla ölüm ve vaka sayısı Güney Afrika, Fas, Tunus ve Mısır’da görüldü.
Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs tespit edilenlerin sayısı 3 milyon 70 bin 446'ya yükseldi.
Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs nedeniyle 72 bin 847 kişi hayatını kaybetti.
Kıtadaki vaka sayısı 3 milyon 70 bin 446'ya, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 480 bin 546'ya çıktı.
Kıtada en fazla ölüm ve vaka sayısı Güney Afrika, Fas, Tunus ve Mısır’da görüldü.