Afrika Halkı: 'Kraliçe’nin ölümüne üzülmedik, Afrika’yı sömürdüler ve insanlıktan çıkarıldık!'

Kraliçe II. Elizabeth’in ölümünden sonra dünyanın dört bir yanından taziye mesajları yağarken, bazı Afrikalılar İngiltere Kraliçesi’nin ölümüne üzülmediklerini, sömürülüp, zulme maruz kaldıklarını haykırdı.

İngiliz yönetimine karşı Mau Mau isyanına (1952-1960) katıldığında 17 yaşında olan 98 yaşındaki Kenyalı Gitu Wa Kahengeri, “Topraklarımı işgâl ettiler, benim haklarımı doğuştan gasp etti İngilizler” dedi ve dövüldüğünü, aç bırakıldığını belirtti.

Güney Afrika'nın Marksist muhalefet partisi Ekonomik Özgürlük Savaşçıları, "Elizabeth'in ölümünün yasını tutmuyoruz" diye açıklama yaptı. Partiden yapılan açıklamada, “İngiltere ile ilişkilerimiz acı üzerine kurulu. Onlar Afrika halkını insanlıktan çıkardı. Ölüm ve korku verdi.” denildi.

CNN’in Kenya temsilcisi Larry Madowo da Kraliçe Elizabeth’in Afrika’da sevilmediğini, peri masallarına inanılmaması gerektiğine dair bir Twit attı... Twitter ise Larry’nin gönderisini kaldırdı. Larry, “Tarih dersini kaldırdılar, dönem ödevlerinizi teslim etmeyi unutmayınız!” dedi.