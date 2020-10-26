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Aktüel Afrika, gelişmiş ülkelerin araç çöplüğüne dönüşüyor
Aktüel

Afrika, gelişmiş ülkelerin araç çöplüğüne dönüşüyor

Yeniakit Publisher
2020-10-26 20:22:05 -
Afrika, gelişmiş ülkelerin araç çöplüğüne dönüşüyor

İSTANBUL (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa ülkeleri, ABD ve Japonya'da kullanılmış ve hava kirliliğine yol açan ikinci el araçların yüzde 40'ından fazlasının Afrika ülkelerine ihraç edildiğini açıkladı.

BM Çevre Programı (UNEP), kullanılmış araçların ticaretine ilişkin ilk defa hazırladığı raporda, Afrika'nın her geçen gün dünyanın araç çöplüğüne nasıl dönüştüğüne dikkat çekildi.

Rapora göre, 2015 ve 2018 yılları arasında ABD, Avrupa ve Japonya başta olmak üzere gelişmiş ülkelerden eskimiş ve düşük kaliteli yaklaşık 14 milyon araç başka ülkelere ihraç edildi.

İhraç edilen araçlardan yüzde 40'ı Afrika ülkelerine giderken, Gambiya'ya gönderilen araçların ortalama yaşı 19, Nijerya'ya gönderilen araçların ise ortalama yaşı 20 oldu.

Eski ve bakımsız araçların meydana getirdiği hava kirliliği bu ülke vatandaşlarında sağlık sorunlarına yol açarken, sadece birkaç Afrika ülkesi ülkeye giren araçlara ilişkin kalite ve yaş standartları koydu.

İkinci el araçlara ilişkin düzenlemelerin zayıf olduğu Malavi, Nijerya, Zimbabve ve Burundi gibi ülkeler en fazla ölümlü trafik kazasının yaşandığı ülkeler olarak kayıtlara geçti.

Raporda, kullanılmış araçların ihracına ilişkin yeni düzenlemeler için tüm dünyaya çağrıda bulunuldu.

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