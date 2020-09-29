Afrika Evi, Nijer Cumhurbaşkanı'nın eşi Issoufou'yu ağırladı

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Ankara'da kurulan "Afrika El Sanatları Pazarı ve Kültür Evi", Nijer Cumhurbaşkanı Mahamadou Issoufou'nun eşi Hadja Aissata Issoufou'yu ağırladı.

Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Tuba Nur Sönmez'in ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe, Nijer Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Salou Adama Gazibo, Dışişleri Bakanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) yetkilileri katıldı.

Sönmez, burada yaptığı konuşmada, Afrika El Sanatları Pazarı ve Kültür Evi'nin faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi.

Afrika'nın tanıtımında önemli rol oynayan ve yaklaşık 2 yıldır başkentte faaliyetlerini sürdüren Afrika Evi'nde kadın, kültür, kültürel diplomasi ve iş birliğine yönelik faaliyetler gerçekleştirildiğini belirten Sönmez, Afrika Evi'nin Türkiye ve Afrika arasında bir köprü görevi üstlendiğini ifade etti.

Programda YTB ve TİKA'nın faaliyetlerine ilişkin bilgi alan Hadja Aissata Issoufou, yetkililerle Nijer'de iş birliği imkanlarını değerlendirdi.

Etkinlikte, YTB'ye bağlı öğrencilerden oluşan koro mini bir konser verdi.



