Afrika Birliği'nden tahıl anlaşması çağrısı

Muhammed, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Afrika Birliğinin desteklediği tahıl anlaşmasının askıya alınmasını esefle karşıladığını kaydetti.

Komisyon Başkanı, tarafları, tahıl ve gübrenin güvenli rotadan ihtiyaç duyulan yerlere, özellikle de Afrika'ya ulaşmasını sağlamak için tüm sorunları çözmeye çağırdı.

Rusya-Ukrayna savaşının başından bu yana artan gıda fiyatlarından dolayı zor bir dönem geçiren Afrika ülkeleri, iki ülkenin barışması için inisiyatif başlatmıştı.

Türkiye, Ukrayna, Rusya ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da tahıl sevkiyatı anlaşması imzalanmıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın durdurulduğunu belirterek, ilgili şartlar uygulandığında Rusya'nın anlaşmaya döneceğini dün bildirmişti.

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