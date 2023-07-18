  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Afrika Birliği'nden tahıl anlaşması çağrısı
Dünya

Afrika Birliği'nden tahıl anlaşması çağrısı

Yeniakit Publisher
2023-07-18 21:14:00 -
Afrika Birliği'nden tahıl anlaşması çağrısı

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın askıya alınmasını esefle karşıladığını belirterek, tarafları anlaşmayı sürdürmeye çağırdı.

Muhammed, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Afrika Birliğinin desteklediği tahıl anlaşmasının askıya alınmasını esefle karşıladığını kaydetti.

Komisyon Başkanı, tarafları, tahıl ve gübrenin güvenli rotadan ihtiyaç duyulan yerlere, özellikle de Afrika'ya ulaşmasını sağlamak için tüm sorunları çözmeye çağırdı.

Rusya-Ukrayna savaşının başından bu yana artan gıda fiyatlarından dolayı zor bir dönem geçiren Afrika ülkeleri, iki ülkenin barışması için inisiyatif başlatmıştı.

Türkiye, Ukrayna, Rusya ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da tahıl sevkiyatı anlaşması imzalanmıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın durdurulduğunu belirterek, ilgili şartlar uygulandığında Rusya'nın anlaşmaya döneceğini dün bildirmişti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Rusya ilk kez duyurdu: Türkiye, Rus tahılı hakkında kararı verdi! İhtiyacı olan ülkelere gönderilsin
Rusya ilk kez duyurdu: Türkiye, Rus tahılı hakkında kararı verdi! İhtiyacı olan ülkelere gönderilsin

Ekonomi

Rusya ilk kez duyurdu: Türkiye, Rus tahılı hakkında kararı verdi! İhtiyacı olan ülkelere gönderilsin

Putin'den Ukrayna resti! Tahıl anlaşması hakkında flaş sözler" target="_blank">
Putin'den Ukrayna resti! Tahıl anlaşması hakkında flaş sözler
Putin'den Ukrayna resti! Tahıl anlaşması hakkında flaş sözler

Dünya

Putin'den Ukrayna resti! Tahıl anlaşması hakkında flaş sözler

Almanya'dan Rusya'ya tahıl koridoru çağrısı
Almanya'dan Rusya'ya tahıl koridoru çağrısı

Ekonomi

Almanya'dan Rusya'ya tahıl koridoru çağrısı

Korkutan tahıl koridoru açıklaması: Milyonlarca insan açlıkla karşı karşıya
Korkutan tahıl koridoru açıklaması: Milyonlarca insan açlıkla karşı karşıya

Dünya

Korkutan tahıl koridoru açıklaması: Milyonlarca insan açlıkla karşı karşıya

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23