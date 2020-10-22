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Aktüel Afrika Birliği, Nijerya'daki göstericilere yönelik şiddeti kınadı
Aktüel

Afrika Birliği, Nijerya'daki göstericilere yönelik şiddeti kınadı

Yeniakit Publisher
2020-10-22 10:34:06 -
Afrika Birliği, Nijerya'daki göstericilere yönelik şiddeti kınadı

İSTANBUL (AA) - Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, Nijerya'da polis bünyesinde oluşturulan Özel Hırsızlıkla Mücadele Ekibine (SARS) karşı gösteri yapan protestoculara yönelik şiddeti kınadı.

Muhammed, yaptığı yazılı açıklamada, 20 Ekim'de gösteriler sırasında meydana gelen şiddeti güçlü şekilde kınadığını ifade ederek, çok sayıda insanın öldüğünü ve yaralandığını belirtti.

Ülkedeki tüm siyasi ve sosyal aktörlere şiddet kullanımını reddetmeleri, insan haklarına ve hukukun üstünlüğüne saygı göstermeleri çağrısı yapan Muhammed, Nijerya federal hükümetinin SARS'ı dağıtmasının önemli bir adım olduğunun altını çizdi.

Muhammed, Nijeryalı yetkililerden şiddet eylemlerine karışanları bulmak çin soruşturma başlatmasını istedi.

- Gösteriler ülke geneline yayıldı

Nijerya'nın Delta eyaletinde iki hafta önce bir gencin SARS tarafından öldürülmesinin ardından sosyal medyada ünlüler ve aktivistlerin çağrısıyla Lagos ve başkent Abuja'da başlatılan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Lagos'ta 20 Ekim'de protestoculara karşı silahlı saldırı düzenlenmiş, çok sayıda kişi ölmüş ve yaralanmıştı.

Protesto eylemlerine karşı dün erken saatlerde farklı bölgelerde asker konuşlandırılmış, Edo ve Osun gibi eyaletlerde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Uluslararası Af Örgütü'ne göre, devam eden protestolarda şimdiye kadar 54 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi de yaralandı.

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