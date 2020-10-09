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Aktüel Afrika Birliği, Mali'ye uyguladığı yaptırımları kaldırdı
Aktüel

Afrika Birliği, Mali'ye uyguladığı yaptırımları kaldırdı

Yeniakit Publisher
2020-10-09 14:24:06 -
Afrika Birliği, Mali'ye uyguladığı yaptırımları kaldırdı

İSTANBUL (AA) - Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Konseyi, askeri darbenin ardından üyeliğini askıya aldığı Mali'ye yönelik yaptırımları kaldırdı.

Konsey, geçiş hükümetinin kurulması sonrası Mali'nin yeniden Birliğin tüm faaliyetlere katılmasına izin verildiğini duyurdu.

Afrika Birliği (AfB) Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, karar sonrası Twitter'dan yaptığı açıklamada, ülkedeki son olumlu siyasi gelişmeler üzerine Konsey'in aldığı bu kararı memnuniyetle karşıladığını belirterek, anayasal düzenin kurulması, barış ve istikrar için AfB'nin geçiş hükümetine ve Mali halkına tam desteğini sürdüreceğini ifade etti.

Mali'de askeri cuntanın yönetime el koyduğu 18 Ağustos'tan bu yana alıkonulan ve aralarında devrik lider İbrahim Boubacar Keita hükümetinin Başbakanı Boubou Cisse ve Meclis Başkanı Moussa Timbine'nin de bulunduğu isimler dün serbest kalmıştı.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) da Mali'de geçiş hükümetinin 5 Ekim'de kurulmasından bir gün sonra darbe gecesinden bu yana uyguladığı yaptırımları kaldırmıştı.

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