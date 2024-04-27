Afrika başrolde: tekelleşti, dengeyi değiştirdi! Orayı karanlığa gömdü... Enerji devinden şaşırtan kararı

Başkent Freetown'ın elektrik tedarikinin çoğu, ülke kıyılarının açıklarındaki bir Türk gemisinden geliyor. Gemiyi işleten Karadeniz Holding'e ait Karpowership firması, geçen hafta ödenmeyen 48 milyon dolar sebebiyle başkente sağladığı elektriği 60 megavattan 6 megavata düşürdüğünü açıklamıştı.

Başkentin yanı sıra Bo, Kenema ve Koidu kentlerinde de günler boyunca elektrik kesintileri yaşanıyordu. Bu şehirlerdeki kesintilerden en fazla etkilenense hastaneler oldu.

Şirket 16 Nisan'daki açıklamasında "Acil ihtiyaçların karşılanması, hastane ve okul gibi kritik öneme sahip kurumların faaliyetine devam etmesi için düşük seviyede üretimin devam ettiği" dile getirmişti.

Ancak Reuters'e konuşan Doktor Jeredine George, elektrik kesintisi sebebiyle en az bir bebeğin hayatını kaybettiğini söyledi. Sağlık çalışanları da tıbbi prosedürler sırasında cep telefonlarının ışığından yararlanmak durumunda kaldı

Kim bu Karpowership?

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Karadeniz Holding'e bağlı Karpowership, şirket verilerine göre dünyanın en büyük yüzer enerji santrali filosuna sahip. Dünyada 80'den fazla yüzen elektrik santrali bulunuyor. Bunların 36’sı Karadeniz Holding'e ait.

Afrika'dan Asya'ya 20'den fazla noktada elektrik üreten yüzer santraller, Endonezya, Gana, Mozambik, Gambiya, Sierra Leone, Gine, Gine Bissau, Senegal ve Lübnan gibi birçok ülkenin elektrik üretiminin yüzde 10 ila yüzde 100'lük kısmını karşılıyor.

Şirketin filosu 6 bin megavat elektrik üretim kapasitesine sahip. Bu, birçok Afrika ülkesinin toplam kapasitesinden fazla. Firma 5 sene içinde kapasitesini 10 bin megavata çıkarmayı hedefliyor.

Karpowership’in elektrik enerjisindeki payı, Türkiye sermayesinin Afrika’da artan etkisinin son örneklerinden birini oluşturuyor.

Ayrıca şirket Japon Osaka Lines ile ortak kurduğu gaz filosuyla dünyanın dört bir yanına LNG (sıvılaştırılmış doğalgaz) tedariki de sağlıyor.