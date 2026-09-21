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Biyografi Afra Saraçoğlu kimdir, hangi dizilerde oynadı?
Biyografi

Afra Saraçoğlu kimdir, hangi dizilerde oynadı?

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Afra Saraçoğlu kimdir, hangi dizilerde oynadı?

Afra Saraçoğlu, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında verilen gözaltı kararı sonrası yurt dışından Türkiye’ye geldi. Ülkeye dönüşünün ardından havalimanında gözaltına alınan oyuncunun adli işlemleri sürüyor. Gelişmenin ardından “Afra Saraçoğlu neden gözaltına alındı?”, “Hakkında ne karar verildi?” ve “Afra Saraçoğlu kimdir, hangi yapımlarda rol aldı?” soruları gündeme geldi. İşte oyuncuyla ilgili soruşturma sürecine ve kariyerine dair merak edilenler...

Afra Saraçoğlu, 2 Aralık 1997’de Balıkesir’in Edremit ilçesinde doğdu. Eğitim hayatının ilk dönemlerini Antalya’da tamamlayan Saraçoğlu, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü’ne girdi.

Oyunculuk kariyerine 2016 yılında başlayan Saraçoğlu, sinemadaki ilk deneyimini Özcan Deniz ve Nurgül Yeşilçay’ın başrollerini üstlendiği İkinci Şans filmiyle yaşadı.

Kariyerinin devamında Kötü Çocuk, Fazilet Hanım ve Kızları, Kardeş Çocukları, Öğretmen ve Yeşilçam gibi yapımlarda rol aldı.

 

Afra Saraçoğlu hangi dizilerde oynadı?

Saraçoğlu’nun televizyon kariyerinde öne çıkan yapımlar arasında Fazilet Hanım ve Kızları, Kardeş Çocukları, Öğretmen ve Yeşilçam bulunuyor.

Oyuncu, 2022-2025 döneminde ekrana gelen Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Seyran karakteriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

Saraçoğlu, 2026 yılında ise A.B.İ. dizisinin oyuncu kadrosunda yer aldı.

 

Afra Saraçoğlu’nun son durumu

21 Eylül 2026 itibarıyla Saraçoğlu hakkında kamuoyuna yansıyan son gelişme, uyuşturucu soruşturması kapsamında verilen gözaltı kararının uygulanması oldu.

Yurt dışındayken yaptığı açıklamada Türkiye’ye dönerek adli makamlarla iş birliği içinde ifade vereceğini belirten oyuncu, ülkeye dönüşünün ardından havalimanında gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Gözaltı kararı ve soruşturma kapsamında ortaya atılan iddiaların hukuki niteliğinin, yürütülen adli süreç sonucunda netleşmesi bekleniyor.

Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 21 gözaltı, Afra Saraçoğlu'ndan yurt dışı açıklaması
Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 21 gözaltı, Afra Saraçoğlu'ndan yurt dışı açıklaması

Aktüel

Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 21 gözaltı, Afra Saraçoğlu'ndan yurt dışı açıklaması

Afra Saraçoğlu havalimanında gözaltına alındı
Afra Saraçoğlu havalimanında gözaltına alındı

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Afra Saraçoğlu havalimanında gözaltına alındı

 

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