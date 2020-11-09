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Dünya AFP'den Azerbaycan’a sansür
Dünya

AFP'den Azerbaycan’a sansür

Azerbaycan'ın Paris Büyükelçisi Rahman Mustafayev, kendisiyle yapılan röportajı yayımlamayan Fransız haber ajansı Agence France Presse'e (AFP) “İfade özgürlüğü Fransa'da böyle işliyor işte." Diyerek tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-09 01:16:00 -
AFP'den Azerbaycan’a sansür

Azerbaycan'ın Paris Büyükelçisi Rahman Mustafayev, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Röportajımı yayımlamayı kabul etmeyen Agence France Presse (AFP) ve (muhabir) Didier Lauras'a yazık. Bize söz vermeyi ve yazılarımızı yayımlamayı reddeden Le Figaro ve diğer medyalara yazık. İfade özgürlüğü Fransa'da böyle işliyor işte." ifadesini kullandı.

Büyükelçi, Lauras'ın kendisine ve Olivier isimli birine gönderdiği mailin görselini de paylaştı. Mailde, "Konuşmaların içeriği göz önüne alındığında, haber yapmamayı karar verdik. Bahsettiği suçlamalar doğrulanamadı." ifadesine yer verildi.

 

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