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Dünya

AFP: Yunan donanması savaş gemileri konuşlandırdı

Türkiye'nin Meis Adası çevresinde 'denizcilik uyarı notu' olarak bilinen NAVTEX ilan ederek Oruç Reis sismik araştırma gemisinin sondaj faaliyetlerinde bulunacağını duyurması, Yunanistan'ı alarm durumuna geçirdi. Son olarak Fransız haber ajansı AFP, Yunan donanmasının yüksek teyakkuza geçerek Ege Denizi'ne savaş gemileri konuşlandırdığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-07-22 17:47:00 -
AFP: Yunan donanması savaş gemileri konuşlandırdı

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan bir Yunan donanma kaynağı, Yunan donanmasının yüksek teyakkuz kapsamında Ege Denizi'ne savaş gemileri konuşlandırdığını belirtti.

Öncesinde Türkiye salı günü NAVTEX (Denizcilere Duyuru) yayımlayarak Oruç Reis araştırma gemisinin 21 Temmuz tarihinden itibaren Rodos ile Meis adaları arasında yeni bir sismik araştırma faaliyetinde bulunacağını duyurmuştu. Bunun üzerine panikleyen Yunan hükümeti, Türkiye'ye 'kıta sahanlığına girmek ve egemenlik haklarını ihlal etmek' şeklinde skandal suçlamalarda bulunmuştu.

AFP'ye konuşan Yunan donanma kaynağı, "Donanma birimleri dünden beri Ege Denizi'nin güneyi ve güneydoğusuna konuşlandırılıyor. Birimler her türlü faaliyete karşılık vermeye hazır" şeklinde küstah bir çıkış yaptı.

Yunan donanmasının denizcilere Türkiye'nin yayımladığı NAVTEX'i dikkate almadan faaliyetlerini devam ettirme çağrısı yaptığı da belirtildi.

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