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Afjet Afyonspor'da transfer

Mor-beyazlı ekip, Elazığspor'dan defans oyuncusu Emre Öztürk'ü transfer etti

27 Aralık 2018 Perşembe 10:11
Afjet Afyonspor'da transfer


AFYONKARAHİSAR (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Afjet Afyonspor, Tetiş Yapı Elazığspor'da forma giyen defans oyuncusu Emre Öztürk'ü kadrosuna kattı.

Afjet Afyonspor Kulübü Başkanı Salih Sel'in, başkanlığını yaptığı İl Genel Meclisindeki makamında düzenlenen imza töreninde, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Elazığspor'da forma giyen 26 yaşındaki savunma oyuncusu ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Başkan Sel, ara transfer döneminde takıma takviye yaparak bulundukları alt sıralardan kurtulmayı amaçladıklarını belirtti.

Ligde kalıcı olmak için çalıştıklarını vurgulayan Sel, önümüzdeki günlerde yeni transferlerin olacağını ifade etti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 10:11
  1. Afjet Afyonspor
  2. Afyonkarahisar
  3. elazığ spor
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