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Gündem

Afişi var temeli yok!

Yeniakit Publisher
2024-03-24 11:40:00 -
Afişi var temeli yok!

İBB Başkanı İmamoğlu, geçtiğimiz haftalarda “Küçükçekmece Ayamama Kaynarca Yağmur Suyu Tünelleri Kazı Başlatma Töreni’ düzenlerken, etrafını bariyerlerle çevirip afişler astığı sözde inşaat sahasında aradan geçen süreye rağmen tek bir çivi çakmadı.

SEBAHATTİN AYAN  İSTANBUL

5 yıllık görev süresini konserlerle, yandaşlara paslanan ihalelerle, kadrolaşma rezaletleriyle ve para kuleleri tamamlayan Ekrem İmamoğlu, seçime kısa süre kala reklama hız verdi. Seçim öncesi “çalışıyoruz” algısı oluşturmak için harekete geçen İmamoğlu, ‘Küçükçekmece Ayamama Kaynarca Yağmur Suyu Tünelleri Kazı Başlatma Töreni’ düzenledi ama aradan geçen süreye rağmen inşaat çalışmalarını başlatmadı. İmamoğlu yönetiminin etrafını bariyerlerle çevirip “İBB 16 milyon için çalışıyor” şeklinde afişler astığı Halkalı Mahallesi- İkitelli Kavşağı mevkii alandaki sözde inşaat sahasında hiçbir hareketlilik görünmezken, henüz tek bir çivi çakılmadı. İBB ekiplerinin yandaş medyaya poz verdikten sonra alanın etrafını kapatıp çekip gittikleri belirlendi. İmamoğlu’nun 4 yıl önce sözde onarım çalışması başlattığı Kuzguncuk Parkı Sahil Bandı Onarım projesinde de hiçbir adım atılmadığı ortaya çıktı. İmamoğlu’nun ‘3 ayda tamamlanacak’ dediği proje ili ilgili İBB ekipleri hiçbir çalışma yapmazken, inşaattaki malzemenin paslanması ise dikkat çekti. Öte yandan, hizmet yerine algı üretmeyi alışkanlık haline getiren CHP’liler 6 Şubat depremlerinin ardından ülkemizde başlayan imar faaliyetlerini “yapamazlar” diyerek hedef almıştı. Millete hizmeti sindiremeyen muhalefet cenahı, Erdoğan’ın 24 Mart tarihinde temelini attığı Defne Hastanesi için akla ziyan açıklamalar yapmışlardı. İmamoğlu ve Faik Öztrak gibi CHP’liler temelin atılmadığını iddia etmişlerdi. Defne Hastanesi 60 gün gibi kısa bir sürede tamamlandı.

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