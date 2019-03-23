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Afganistanlı milletvekili kurşunlandı!

Afganistan'da Uruzgan eyaleti milletvekili Ubaidullah Barikzey, silahlı saldırıyla öldürüldü. Saldırıyı üstlenen olmadı.

23 Mart 2019 Cumartesi 15:41
Afganistanlı milletvekili kurşunlandı!

Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde Uruzgan vilayeti milletvekili Ubaidullah Barikzey, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Kandahar Valiliği Sözcüsü Aziz Ahmet Azizi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Barikzey'in Kandahar'ın 6. bölgesinde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradığını belirtti.

Saldırıda milletvekilinin yaşamını yitirdiğini kaydeden Azizi, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 15:41
  1. silahlı saldırı
  2. Afganistan
  3. milletvekili

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