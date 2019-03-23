Afganistanlı milletvekili kurşunlandı! Afganistan'da Uruzgan eyaleti milletvekili Ubaidullah Barikzey, silahlı saldırıyla öldürüldü. Saldırıyı üstlenen olmadı.

Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde Uruzgan vilayeti milletvekili Ubaidullah Barikzey, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Kandahar Valiliği Sözcüsü Aziz Ahmet Azizi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Barikzey'in Kandahar'ın 6. bölgesinde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradığını belirtti. Saldırıda milletvekilinin yaşamını yitirdiğini kaydeden Azizi, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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