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Afganistanlı kız öğrenciler Özbekistan ve Kazakistan’da üniversite okuyacak

Yeniakit Publisher
2020-07-10 20:58:56 -
Afganistanlı kız öğrenciler Özbekistan ve Kazakistan’da üniversite okuyacak

TAŞKENT (AA) - Afganistanlı kız öğrenciler, Birleşmiş Milletler'in (BM) katkılarıyla Özbekistan ve Kazakistan'daki üniversitelerde eğitim alacak.

BM Kalkınma Programı (UNDP) Özbekistan Temsilciliğinden yapılan açıklamaya göre, Özbekistan Yüksek ve Meslek Eğitim Bakanlığı ve Avrupa Birliği'nin (AB) Özbekistan Delegasyonu iş birliğinde Afgan kız öğrencilerin eğitim almaları ve ekonomik imkanlarının geliştirilmesi için projesi başladı.

Proje kapsamında yeni eğitim yılında Afganistanlı 20 kız öğrenci Özbekistan ve Kazakistan'daki üniversitelerde eğitim görecek. Önce dil eğitimi alacak olan Afgan kız öğrenciler, daha sonra Özbekistan'da ziraat, Kazakistan'da da madencilik eğitimi alacak.

Projenin ilk etabı kapsamında Ekim 2019'da Kazakistan’a gelen Afganistanlı kız öğrencilerin ilk grubu ziraat ve madencilik eğitimi alıyor.

AB'nin 2 milyon avro kaynak ayırdığı proje, BM Kalkınma Programı tarafından 2025'e kadar devam edecek.

Özbekistan'ın Afganistan sınırındaki Termez şehrinde 100'den fazla Afgan öğrenci 2 yıllık meslek eğitimi alıyor.

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