  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Datça'da yangın hareketliliği! Hızlı müdahale sonuç verdi
Rusya rekor kırdı! Tüm zamanların en yükseği
Altın fiyatlarında heyecanlandıran hareketlilik!
Filistin: Çabalar devam ediyor
Dünya Afganistan'ın Pencşir vilayetini kontrol eden grupların sözcüsü öldürüldü
Dünya

Afganistan'ın Pencşir vilayetini kontrol eden grupların sözcüsü öldürüldü

Afganistan'da Taliban'a direnen Pencşir vilayetini kontrol eden grupların sözcüsü Fehim Deşti, Taliban'la süren çatışmalarda hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-09-05 22:52:00 -
Afganistan'ın Pencşir vilayetini kontrol eden grupların sözcüsü öldürüldü

Afganistan'da Taliban'a direnen Pencşir vilayetini kontrol eden grupların sözcüsü Fehim Deşti, Taliban'la süren çatışmalarda yaşamını yitirdi.

Cemiyet-i İslami Partisi Liderlik Konseyi Üyesi ve Deşti'nin yakın arkadaşlarından Nur Rahman Ahlaki, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda Deşti'nin öldüğünü doğruladı.

Pencşir'i kontrol eden Afganistan Ulusal Direniş Cephesinin sözcülüğü görevini yürüten Deşti, eski Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah'ın kız kardeşinin oğluydu.

Deşti, cephenin lideri Ahmed Mesud'un babası ünlü Afgan komutan Ahmed Şah Mesud'un 21 yıl önce hayatını kaybettiği suikast sırasında yanında bulunmuş ve olaydan yaralı kurtulmuştu.

Taliban ile Pencşir'deki güçler arasındaki çatışmalarda ayrıca, Ahmed Şah Mesud'un komutanlarından Abdulvedud Zere'nin de hayatını kaybettiği bildirildi.

Deşti ve Zere'nin Pencşir'in Ruha ilçesinin Deştek bölgesinde Taliban güçleriyle çıkan çatışmalarda hayatını kaybettiği açıklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay