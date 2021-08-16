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Afganistan'dan Türkleri tahliye eden uçak İstanbul Havalimanı'na indi
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Gündem Afganistan'dan Türkleri tahliye eden uçak İstanbul Havalimanı'na indi
Gündem

Afganistan'dan Türkleri tahliye eden uçak İstanbul Havalimanı'na indi

Afganistan'dan tahliye edilen 324 Türk vatandaşını taşıyan uçak saat 16.45'te İstanbul Havalimanı'na indi.

Yeniakit Publisher
2021-08-16 17:07:00 -
Afganistan'dan Türkleri tahliye eden uçak İstanbul Havalimanı'na indi

Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesinin ardından ülkede bulunan Türk vatandaşlarının tahliyesini gerçekleştirmek üzere THY'ye ait TC-JJM kuyruk tescilli uçak, sabah saatlerinde Kabil Havalimanı'na indi.

Dışişleri Bakanlığı'nın koordinasyonunda gerçekleşen tahliye uçuşuyla Kabil'den binen 324 yolcu İstanbul'a getirildi.

Tahliye uçağı 16.45 sıralarında İstanbul Havalimanı'na indi.

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