  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Afganistan'dan Türkiye kararı!
Dünya

Afganistan'dan Türkiye kararı!

Amerika Birleşik Devletleri'nin girişimiyle Nisan ayında Türkiye'de yapılması planlanan Kabil hükümeti-Taliban görüşmeleriyle ilgili olarak Afganistan yönetiminden bir açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2021-03-14 12:02:00 -
Afganistan'dan Türkiye kararı!

Afganistan hükümeti, İstanbul ve Moskova'da düzenlenecek barış toplantılarına katılacaklarını açıkladı.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı Hamdullah Muhib, başkent Kabil'de düzenlediği basın toplantısında, hükümetin, İstanbul ve Moskova toplantısına katılmaya hazırlandığını söyledi.

Afganistan hükümetini temsilen bu iki toplantıya kaç kişinin katılacağının henüz netleşmediğini aktaran Muhib, bu konuda Afganistan Ulusal Yüksek Uzlaşma Konseyi ile Dışişleri Bakanlığının çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Muhib, sadece Taliban ile barışın sonuç vermeyeceğinin, Afganistan savaşına müdahil ülkelerle de barış sürecinin görüşülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Rus hükümeti 18 Mart'ta, Türk hükümeti de nisanda toplantıya ev sahipliği yapacak

Afganistan'da barışın sağlanması için Rus hükümeti 18 Mart'ta, Türk hükümeti de nisanda barış süreci toplantısına ev sahipliği yapacağını açıklamıştı.

İkinci aşamasına 6 Ocak'ta geçilen Afganlar arası müzakerelere ise Taliban heyetinin 26 Ocak'ta bölge ülkelerini ziyarete çıkmasının ardından ara verilmişti.

Görüşmeler, 22 Şubat'ta tekrar başladı ancak üç haftayı aşkın sürede sadece bir görüşme yapılabildi.

Afganistan ve Taliban müzakere heyetleri, barış görüşmelerinin sürdürülmesi için Katar'ın başkenti Doha'da bulunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tamamlandığında Patriot'tan daha iyi olacak! Türkiye harekete geçti
Teknoloji

Tamamlandığında Patriot'tan daha iyi olacak! Türkiye harekete geçti

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği HİSAR hava savunma sistemi hakkında değerlendirmelerde bulunan uzmanlar, projede yer alan..
Karar verildi... Üç CHP'li başkana kötü haber!
Siyaset

Karar verildi... Üç CHP'li başkana kötü haber!

İBB'nin pandeminin başında "Birlikte başaracağız" adlı bir kampanya başlatmış ancak İçişleri Bakanlığı belediyelerin yardım toplayamayacağı ..
Ankara Valisi Vasip Şahin hastaneye kaldırıldı
Gündem

Ankara Valisi Vasip Şahin hastaneye kaldırıldı

Ankara Valisi Vasip Şahin, aniden rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Tansiyonunun yükseldiği belirlenen Şahin, tedavinin ardından hastane..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay