Afganistan'dan kahreden iki fotoğraf karesi

Taliban'ın ülkedeki yönetimi kontrol altına almasından sonra Afgan halkı ülkeden kaçmak için her yolu denerken, büyük bir çoğunluğu uçaklarla tahliye edilme umuduyla Kabil Havalimanı'na akın etmişti. Bazı Afganlar, ülkeden çıkabilmek için uçaklara binmeye çalışırken bazıları ise iniş takımlarına sığınarak kaçmak istemişti.

Bebeklerini yabancı askerlere emanet ettiler

Taliban üyelerinin denetlemelerinden kaçmak isteyen ancak başarılı olamayan anneler ise son çareyi, bebeklerini dikenli teller üzerinden yabancı ülkelerin askerlerine vererek yurt dışına çıkarmaya çalışmakta buldu.

Afganlar uçağın kanadına tutunup kaçmaya çalışırken, onlar boş uçak kaldırmış

ABD Hava Kuvvetleri yetkilileri geçtiğimiz günlerde, tahliye uçağının iniş takımlarında insan vücudu parçalarının bulunduğunu açıklamıştı. Dünya bu görüntüleri konuşurken ortaya çıkan yeni görüntüler şoke etti. Tahliyelerin yapıldığı havalimanında izdiham oluşturan Afganlar, uçakların iniş takımlarına bile tutunarak kaçmaya çalışırken Kabil'den içi neredeyse bomboş bir uçağın kalktığını gösteren fotoğraf bomba etkisi yarattı.

İngiltere ve ABD, Afganistan'dan tahliyelerin sorunsuz bir şekilde gerçekleştiğini ifade etse de Kabil Havalimanı'ndan gelen görüntüler söylenenleri yalanlıyor.

İngiliz asker itiraf etti: Biz bu işi doğru yapmıyoruz

Eski bir İngiliz askeri olan Paul Pen Farthing, Twitter'da Norveç uçağı olduğu düşünülen bir uçağın içinin görüntüsünü paylaştı. Hamile eşinin dev askeri uçakla tahliye edildiğini gösteren bir görüntüyü paylaşırken, "Kaisa eve gidiyor! Ancak bu uçak boş… Kabil havaalanının dışında bekleyen binlerce kişi içeri giremedikleri için ezilirken bu görüntü skandal. Ne yazık ki insanlar bu görev bittiğinde geride kalacak, çünkü biz bu işi doğru yapamıyoruz" ifadelerini kullandı. Farthing, ayrıca, "Bu, tam bir tahliye rezaletidir. Kesinlikle korkunç bazı sahneler izleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Tek bir koltuk boşa gitmeyecek" demişti

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, İngiltere'nin kurtarma uçuşlarında mümkün olan her alanı kullandığı konusunda ısrar etmiş ve tahliye çabalarında her saatin önemli olduğunu vurgulamıştı. Wallace, Batılı güçlerin "tek bir koltuğun boşa gitmemesini" sağlamak için çalıştığını da sözlerine eklemişti. Ancak ülkeden kaçmak isteyen binlerce insana rağmen, Afganistan'dan sadece bir avuç insanla ayrılan tahliye uçuşlarının yapıldığına dair haberler gelmeye devam ediyor.