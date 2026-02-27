  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siyasi hayatım boyunca daima gençlerle yol yürüdüm Siyonistlerin uşağı haydut ABD'den İsviçre bankasına kirli operasyon! Finansal terör estiren Washington, Rusya ve İran'ın en büyük bankasına çöktü Ne Filistin ne İran ne Suriye! İsrail ramazan günü o ülkeyi vurdu Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten yargıda hızlanma resti! "Hâkim kusura bakmasın" dedi: 8 yıllık davaların hesabı sorulacak! Türkiye çelik üretiminde dünya devlerini solladı! Küresel krizin ortasında yerli sanayiden gövde gösterisi Devlet liderlerinden Başkan Erdoğan'a tebrik Türkiye ekonomisinde 1,6 trilyon dolarlık rekor yılı! Bakan Bolat duyurdu: 2002'den bu yana 6 kat dev büyüme! Gazze’de "Yıldız Tilbe Çadır Kenti"nin açılışı yapıldı! İkincisi de yakında açılacak İngiltere’de neler oluyor? Camiye baltalı çekiçli saldırıyı cemaat önleyince, Müslümanların merkezini yaktılar HÜDA PAR’dan dikkat çeken 'uyuşturucu testi' talebi
Ekonomi Afganistan’dan ihracat rekoru!
Ekonomi

Afganistan’dan ihracat rekoru!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Afganistan’dan ihracat rekoru!

Afganistan’ın çam fıstığı ihracatı yüzde 25 artarak 15 milyon doları aştı.

Afganistan’ın çam fıstığı ihracatı yüzde 25 artarak 15 milyon doları aştı.

Afganistan’ın önemli ihraç ürünlerinden biri olan çam fıstığının ihracatı 2025 yılında artış gösterdi.

Afganistan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı verilerine göre, çam fıstığı ihracatı 15 milyon doları aşarak bir önceki yıla göre yüzde 25 arttı.

Bakanlık Sözcüsü Ahundzade Abdusselam Cevad, 2025 yılında Çin, Hindistan, İtalya, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Ürdün, Almanya, Kuveyt, ABD, Birleşik Krallık ve Avustralya dahil birçok ülkeye toplam 1.031 ton siyah çam fıstığı ihraç edildiğini ve ihracat değerinin 15 milyon doların üzerinde olduğunu açıkladı.

Afganistan Kuru Meyve Birliği, ihracattaki artışı pazarlama çalışmalarının güçlendirilmesi, bölgesel pazarlara erişimin iyileşmesi ve küresel talebin artmasına bağladı.

 

Yetkililer, kaliteye verilen önem, standart ambalajlama ve ihracat işlemlerinin kolaylaştırılmasının büyümede etkili olduğunu belirtti.

Kabil Kuru Meyve İhracatçıları Birliği Sözcüsü Ahmed Halil Rahmani, başkent ve diğer vilayetlerde ihracat bölgeleri ile yeni şirketlerin kurulması, bankacılık sorunlarının çözülmesi, tüccarlara vize kolaylığı sağlanması ve taşıma maliyetlerinin düşürülmesi halinde ihracatın daha da artabileceğini ifade etti.

Tüccarlar ise düzenli bir tarımsal hava kargo sistemi kurulmasının önemine dikkat çekerek, standart taşıma ücretleri belirlenmesi halinde diğer ticaret güzergahlarına alternatif oluşturulabileceğini belirtti.

Ekonomi uzmanları, özellikle çam fıstığı gibi tarımsal ürün ihracatındaki artışın ülke ekonomisinin iyileşmesine ve gelirlerin artırılmasına katkı sağlayabileceğini ifade ederken, bu eğilimin sürdürülebilmesi için taşımacılık, bankacılık, depolama ve küresel pazarlara erişim alanlarında iyileştirilmeler yapılması gerektiğini vurguladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'den korkan İsrail'den askeri hamle
Dünya

Türkiye'den korkan İsrail'den askeri hamle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin yüksek teknolojiyle geliştirdiği silahlar terör devleti İsrail'in uykularını k..
Rus Liderden Kur’an-ı Kerim’e Büyük Tazim! Putin Kur'an'a Koştu, Dünya ‘Hu’ Sesiyle İnliyor!
Gündem

Rus Liderden Kur’an-ı Kerim’e Büyük Tazim! Putin Kur'an'a Koştu, Dünya ‘Hu’ Sesiyle İnliyor!

Türkiye’den yayılan ve kalpleri titreten manevi dalga, sınırları aşarak tüm dünyayı hidayet nuruyla aydınlatıyor. Kabe'de yükselen "Hacılar ..
Siyonistlerin uşağı haydut ABD'den İsviçre bankasına kirli operasyon! Finansal terör estiren Washington, Rusya ve İran'ın en büyük bankasına çöktü
Gündem

Siyonistlerin uşağı haydut ABD'den İsviçre bankasına kirli operasyon! Finansal terör estiren Washington, Rusya ve İran'ın en büyük bankasına çöktü

Küresel sömürü düzeninin merkezi haydut ABD, İsviçre merkezli MBaer Merchant Bank’ın fişini çekmek için düğmeye bastı. Kendinden olmayan her..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23