Afganistan’dan ihracat rekoru!

Afganistan’ın çam fıstığı ihracatı yüzde 25 artarak 15 milyon doları aştı.

Afganistan’ın önemli ihraç ürünlerinden biri olan çam fıstığının ihracatı 2025 yılında artış gösterdi.

Afganistan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı verilerine göre, çam fıstığı ihracatı 15 milyon doları aşarak bir önceki yıla göre yüzde 25 arttı.

Bakanlık Sözcüsü Ahundzade Abdusselam Cevad, 2025 yılında Çin, Hindistan, İtalya, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Ürdün, Almanya, Kuveyt, ABD, Birleşik Krallık ve Avustralya dahil birçok ülkeye toplam 1.031 ton siyah çam fıstığı ihraç edildiğini ve ihracat değerinin 15 milyon doların üzerinde olduğunu açıkladı.

Afganistan Kuru Meyve Birliği, ihracattaki artışı pazarlama çalışmalarının güçlendirilmesi, bölgesel pazarlara erişimin iyileşmesi ve küresel talebin artmasına bağladı.

Yetkililer, kaliteye verilen önem, standart ambalajlama ve ihracat işlemlerinin kolaylaştırılmasının büyümede etkili olduğunu belirtti.

Kabil Kuru Meyve İhracatçıları Birliği Sözcüsü Ahmed Halil Rahmani, başkent ve diğer vilayetlerde ihracat bölgeleri ile yeni şirketlerin kurulması, bankacılık sorunlarının çözülmesi, tüccarlara vize kolaylığı sağlanması ve taşıma maliyetlerinin düşürülmesi halinde ihracatın daha da artabileceğini ifade etti.

Tüccarlar ise düzenli bir tarımsal hava kargo sistemi kurulmasının önemine dikkat çekerek, standart taşıma ücretleri belirlenmesi halinde diğer ticaret güzergahlarına alternatif oluşturulabileceğini belirtti.

Ekonomi uzmanları, özellikle çam fıstığı gibi tarımsal ürün ihracatındaki artışın ülke ekonomisinin iyileşmesine ve gelirlerin artırılmasına katkı sağlayabileceğini ifade ederken, bu eğilimin sürdürülebilmesi için taşımacılık, bankacılık, depolama ve küresel pazarlara erişim alanlarında iyileştirilmeler yapılması gerektiğini vurguladı.