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Dünya Afganistan'dan BM hamlesi: Vazgeçti
Dünya

Afganistan'dan BM hamlesi: Vazgeçti

Afganistan’ın BM büyükelçisi, Taliban’ın temsil talebinin ardından BM Genel Kurul’a hitabından vazgeçti.

Yeniakit Publisher
2021-09-27 17:31:00 - 2021-09-27 17:57:38
Afganistan'dan BM hamlesi: Vazgeçti

Afganistan’ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Ghulam Isaczai, Taliban’ın temsil talebinin ardından BM Genel Kuruluna hitabından vazgeçti.

Afganistan, bu yıl eski hükümetin BM Büyükelçisi Isaczai'nin konuşmasını geri çekmesinin ardından BM 76. Genel Kurulu Görüşmelerinde temsil edilemeyecek.

BM Genel Kuruluna bugün hitap etmesi beklenen Afganistan'ın BM Daimi Temsilcisi Ghulam Isaczai, konuşmasını geri çekti.

Söz konusu kararın Taliban'ın BM Genel Kuruluna hitap etme talebinin ardından alınması dikkati çekti.

BM'de Afganistan'ı kimin temsil edeceği tartışmaları devam ederken, Taliban, BM Genel Sekreterliğine gönderdiği mektupta örgütte eski hükümetin değil kendilerinin temsil edilmesi gerektiğini bildirmişti.

Taliban geçici hükümetinin "Dışişleri Bakanı Vekili" Emirhan Muttaki, gönderdiği mektupta, BM 76. Genel Kurul görüşmelerine katılma talebinde bulunmuştu.

Muttaki, mektubunda Afganistan'ın BM Daimi Temsilciliğine ise sözcülerinden Suheyl Şahin'i aday göstermişti.

Ülkeler, BM büyükelçisi adaylarının ismini örgüte gönderdikten sonra, bu isimler BM Genel Kurulu'nun Akreditasyon Komitesi tarafından onaylanıyor.

Afganistan'ı BM'de şu an hala eski hükümetin BM Daimi Temsilcisi Ghulam Isaczai temsil ediyor.

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