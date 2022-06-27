Afganistan'daki depremde ölen çocuk sayısı yürek burktu

Afganistan'ın güneydoğusunu etkileyen depremde hayatını kaybeden kişilerden en az 155'inin çocuk olduğu belirlendi.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından yapılan açıklamaya göre, Afganistan'ın Pakistan sınırına yakın bir noktada Paktika ve Host vilayetlerinde dağlık bölgelerini büyük ölçüde etkileyen ve toprak kaymalarına yol açan depremde 155 çocuğun hayatını kaybettiğini, 250 çocuğun ise yaralandığı ifade edildi.

Ofis açıklamasında ayrıca deprem sonucunda yaklaşık 65 çocuğun yetim kaldığı belirtildi.

Öte yandan BM deprem bölgelerindeki çocuklara psikolojik destek verilmesi üzere sağlık kliniklerin kurulduğunu açıkladı.

Afganistan'daki İslam Emirliği yönetimi yetkilileri tarafından yapılan açıklamalarda depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 1150'ye ulaştığı, 1600 kişinin ise yaralandığı aktarılmıştı.

Bölgeden son aktarılan bilgilere göreyse yaralı sayısının 3 bini geçtiği ifade ediliyor. Ayrıca deprem nedeniyle yüzlerce ev de yıkılmış durumda.

Uluslararası topluma yaptırımların kaldırılması çağrısı

Afganistan yönetimi deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarının sonlandırıldığını açıklarken bölgedeki depremzede halkın acil yardıma olan ihtiyacının devam ettiğini duyurmuştu.

İslam Emirliği yönetimi geçtiğimiz günlerde uluslararası topluma yaptığı çağrıda, Afganistan'da meydana gelen deprem sebebiyle zorlu şartlarla mücadele eden ülkeye yönelik yaptırımların kaldırılmasını ve devlet bankasının ABD tarafından dondurulan varlıklarının serbest bırakılmasını talep etmişti.

Kaynak: Mepa News