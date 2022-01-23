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Dünya Afganistan'daki bombalı saldırıyı DEAŞ üstlendi
Dünya

Afganistan'daki bombalı saldırıyı DEAŞ üstlendi

Afganistan’ın Herat kentinde 7 kişinin hayatını kaybettiği 9 kişinin de yaralandığı bombalı saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Yeniakit Publisher
2022-01-23 22:06:00 -
Afganistan'daki bombalı saldırıyı DEAŞ üstlendi

Afganistan’ın Herat kentinde minibüse düzenlenen bombalı saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Afganistan’ın Herat kentinde dün bir minibüse bombalı saldırı düzenlenmiş, saldırıda 7 kişi hayatını kaybetmiş, 9 kişi de yaralanmıştı.

Saldırıyı DEAŞ üstlendi

Terör örgütü DEAŞ sosyal medya üzerinden yayınladığı açıklama ile Herat’ta el yapımı patlayıcıyla (EYP) düzenlenen saldırıyı üstlendi.

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