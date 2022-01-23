Afganistan'daki bombalı saldırıyı DEAŞ üstlendi
Afganistan’ın Herat kentinde 7 kişinin hayatını kaybettiği 9 kişinin de yaralandığı bombalı saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.
Afganistan’ın Herat kentinde minibüse düzenlenen bombalı saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.
Afganistan’ın Herat kentinde dün bir minibüse bombalı saldırı düzenlenmiş, saldırıda 7 kişi hayatını kaybetmiş, 9 kişi de yaralanmıştı.
Saldırıyı DEAŞ üstlendi
Terör örgütü DEAŞ sosyal medya üzerinden yayınladığı açıklama ile Herat’ta el yapımı patlayıcıyla (EYP) düzenlenen saldırıyı üstlendi.