Afganistan'da yolcu minibüsüne saldırı: 3 kişi öldü
Taliban militanlarının, Afganistan'ın Gur vilayetinde yolcu minibüsüne düzenlediği silahlı saldırıda 3 kişi öldü.19 Kasım 2018 Pazartesi 16:59
Gur Emniyet Amiri Sayed Zia Husaini, militanların, Gur'un Bar Hane bölgesinde seyir halindeki yolcu minibüsüne silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.
Saldırıda 3 kişinin yaşamını yitirdiğini aktaran Husaini, 3 kişinin de yaralandığını belirtti.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.
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