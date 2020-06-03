  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Afganistan'da yol kenarına yerleştirilen bomba patladı: 9 ölü

Yeniakit Publisher
2020-06-03 15:14:38 -
Afganistan'da yol kenarına yerleştirilen bomba patladı: 9 ölü

KABİL (AA) - Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinin Argistan ilçesinde, yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 9 sivil hayatını kaybetti.

Kandahar Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Cemal Nasır Barikzey, gazetecilere yaptığı açıklamada, Argistan'ın Huşk Rod bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan araç bölgeden geçtiği sırada patladığını belirtti.

Barikzey, patlamada 9 sivilin yaşamını yitirdiğini, 5 sivilin yaralandığını söyledi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı