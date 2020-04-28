Afganistan'da yılın ilk 3 ayında 533 sivil öldürüldü

KABİL (AA) - Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA) Afganistan'da 2020 yılının ilk çeyreğinde 533 sivilin öldürüldüğünü bildirdi.

UNAMA'dan yapılan açıklamada, ülkede şiddet olayları nedeniyle 2020'nin ilk çeyreğinde 533 sivilin öldüğü belirtildi.

Hayatını kaybedenlerin 150'sinin çocuk olduğu kaydedilen açıklamada, bu süre içerisinde 760 sivilin de yaralandığı vurgulandı.

Sivil ölümlerin yüzde 39'undan Taliban'ın sorumlu tutulduğu ifade edilen açıklamada, sivil kayıpların yüzde 32'sinden ise yabancı ve Afgan silahlı güçlerinin sorumlu olduğu belirtildi.

Sivil kayıpların yüzde 13'ünden terör örgütü DEAŞ'ın ve kalan yüzde 16'dan diğer muhalif grupların sorumlu olduğu aktarıldı.

Şiddet olaylarından en çok kadın ve çocukların etkilendiğine dikkat çekilen açıklamada, 2020'in ilk 3 ayında yaşanan şiddet olaylarında 60 kadının yaşamını yitirdiğinin altı çizildi.

Misyon, 2009 yılından bu yana Afganistan'daki şiddet olaylarında ölen sivillerin ve yaralıların kaydını tutuyor.

- Taliban'dan tepki

Taliban, UNAMA'nın sivil ölümleriyle ilgili raporunu reddettiklerini açıkladı.

Açıklamada, sivil ölümlerinden çoğunlukla Taliban'ın sorumlu tutulmasının yanlış olduğu ve UNAMA'nın böyle açıklamalarla yabancı ve Afgan güçlerinin saldırılarının üzerini örtmek istediği kaydedildi.

Açıklamada, sivil ölümlerin çoğunun yabancı ve Afgan güçlerinin hava saldırılarından kaynaklandığı öne sürüldü.