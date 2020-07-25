  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Afganistan'da ülkeyi sarsan suikast! Emniyet müdür yardımcısı hayatını kaybetti

Afganistan'da Taliban militanlarınca gerçekleştirilen saldırı sonucu Kapisa vilayeti Emniyet Müdür Yardımcısı Nacibullah Safi'nin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-07-25 15:19:00 -
Afganistan'da ülkeyi sarsan suikast! Emniyet müdür yardımcısı hayatını kaybetti

Afganistan'ın Kapisa vilayeti Emniyet Müdür Yardımcısı Nacibullah Safi, Taliban militanlarının düzenlediği saldırıda hayatını kaybetti.

Seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradı

Kapisa Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Şayik Şuriş, basına yaptığı açıklamada, Kapisa Emniyet Müdür Yardımcısı Safi'nin Kalakan-Karabag yolunda militanların silahlı saldırısına uğradığını söyledi.

Şuriş, saldırıda Safi ile bir kişinin hayatını kaybettiğini, bir kişinin de yaralandığını belirtti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Renault Symbol
Satılık 2015 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı