Afganistan'da ülkeyi sarsan suikast! Emniyet müdür yardımcısı hayatını kaybetti
Afganistan'da Taliban militanlarınca gerçekleştirilen saldırı sonucu Kapisa vilayeti Emniyet Müdür Yardımcısı Nacibullah Safi'nin hayatını kaybettiği bildirildi.
Afganistan'ın Kapisa vilayeti Emniyet Müdür Yardımcısı Nacibullah Safi, Taliban militanlarının düzenlediği saldırıda hayatını kaybetti.
Seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradı
Kapisa Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Şayik Şuriş, basına yaptığı açıklamada, Kapisa Emniyet Müdür Yardımcısı Safi'nin Kalakan-Karabag yolunda militanların silahlı saldırısına uğradığını söyledi.
Şuriş, saldırıda Safi ile bir kişinin hayatını kaybettiğini, bir kişinin de yaralandığını belirtti.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.