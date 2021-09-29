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Dünya Afganistan'da Taliban'a yönelik bombalı saldırılar: 8 yaralı
Dünya

Afganistan'da Taliban'a yönelik bombalı saldırılar: 8 yaralı

Afganistan’da Taliban'a ait araç konvoylarına yönelik düzenlenen bombalı saldırılarda 8 Taliban üyesinin yaralandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-29 17:22:00 -
Afganistan'da Taliban'a yönelik bombalı saldırılar: 8 yaralı

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar ve Kunar vilayetlerinde Taliban'a ait araç konvoylarına yönelik düzenlenen bombalı saldırılarda aralarında Taliban güçlerinin de bulunduğu 8 kişi yaralandı.

Nangarhar yerel yetkililerinden alınan bilgiye göre, Nangarhar'ın merkezi Celalabad şehrinde yol kenarına yerleştirilen bomba, Taliban araç konvoyunun geçtiği sırada patlatıldı.

Saldırıda aralarında Taliban güçlerinin de bulunduğu 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

Öte yandan yerel yetkililer, Kunar ili maden ve petrol müdürünün aracına yönelik Esed Abad şehrinde bombalı saldırı düzenlendiğini belirtti.

Saldırıda maden ve petrol müdürüyle 2 Taliban mensubunun yaralandığı kaydedildi.

Kunar'daki saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenirken Nangarhar'daki saldırıyı henüz üstelenen olmadı.

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