Afganistan'da Taliban'a yönelik bombalı saldırılar: 8 yaralı
Afganistan’da Taliban'a ait araç konvoylarına yönelik düzenlenen bombalı saldırılarda 8 Taliban üyesinin yaralandığı bildirildi.
Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar ve Kunar vilayetlerinde Taliban'a ait araç konvoylarına yönelik düzenlenen bombalı saldırılarda aralarında Taliban güçlerinin de bulunduğu 8 kişi yaralandı.
Nangarhar yerel yetkililerinden alınan bilgiye göre, Nangarhar'ın merkezi Celalabad şehrinde yol kenarına yerleştirilen bomba, Taliban araç konvoyunun geçtiği sırada patlatıldı.
Saldırıda aralarında Taliban güçlerinin de bulunduğu 5 kişinin yaralandığı bildirildi.
Öte yandan yerel yetkililer, Kunar ili maden ve petrol müdürünün aracına yönelik Esed Abad şehrinde bombalı saldırı düzenlendiğini belirtti.
Saldırıda maden ve petrol müdürüyle 2 Taliban mensubunun yaralandığı kaydedildi.
Kunar'daki saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenirken Nangarhar'daki saldırıyı henüz üstelenen olmadı.