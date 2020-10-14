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Aktüel Afganistan'da Taliban saldırısında 6 güvenlik görevlisi öldü
Aktüel

Afganistan'da Taliban saldırısında 6 güvenlik görevlisi öldü

Yeniakit Publisher
2020-10-14 12:11:24 -
Afganistan'da Taliban saldırısında 6 güvenlik görevlisi öldü

KABİL (AA) - Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Baglan vilayetinde düzenlediği saldırıda 6 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Baglan Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Cavid Başarat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların, Baglan'ın Guzergah-i Nur ilçe merkezine silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Başarat, saldırıda 6 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, 2 güvenlik görevlisinin yaralandığını belirtti.

Başarat, saldırının ardından çıkan çatışmada militanların da kayıp verdiğini kaydetti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

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