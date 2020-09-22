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Aktüel Afganistan'da Taliban saldırısında 4 polis öldü
Aktüel

Afganistan'da Taliban saldırısında 4 polis öldü

Yeniakit Publisher
2020-09-22 14:24:28 -
Afganistan'da Taliban saldırısında 4 polis öldü

KABİL (AA) - Taliban militanlarının, Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin Hogyani ilçesindeki sınır birlikleri karakoluna düzenlediği silahlı saldırıda 4 polis hayatını kaybetti.

Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, basına yaptığı açıklamada, militanların, Hogyani'nin Sangani bölgesindeki sınır birlikleri karakoluna silahlı saldırı gerçekleştirdiğini söyledi.

Saldırıda 4 polisin yaşamını yitirdiğini ifade eden Hogyani, 4 polisin de yaralandığını belirtti.

Hogyani, saldırının ardından çıkan çatışmada 8 militanın öldürüldüğünü, 6 militanın da yaralandığını kaydetti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

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