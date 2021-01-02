Afganistan'da Taliban saldırısında 4 korucu öldü
KABİL (AA) - Taliban militanlarının, Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin Batikot ilçesindeki karakola düzenlediği silahlı saldırıda 4 korucu hayatını kaybetti.
Nangarhar Valisi Ziyaulhak Amarhil, yaptığı açıklamada, militanların, Batikot'un Farm Do bölgesindeki korucu karakoluna silahlı saldırı düzenlediğini belirtti.
Saldırıda 4 korucunun yaşamını yitirdiğini kaydeden Amarhil, saldırının ardından çıkan çatışmada 8 militanın öldürüldüğünü, 6'sının da yaralandığını söyledi.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.