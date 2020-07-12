  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Afganistan'da Taliban saldırısında 4 güvenlik görevlisi öldü

Yeniakit Publisher
2020-07-12 10:10:14 -
Afganistan'da Taliban saldırısında 4 güvenlik görevlisi öldü

KABİL (AA) - Taliban militanlarının, Afganistan'ın Daykundi vilayetinin Patu ilçesindeki polis karakoluna düzenlediği silahlı saldırıda dört güvenlik görevlisi öldü.

Daykundi Valiliği Sözcüsü Abbas Kamyar, basına yaptığı açıklamada, militanların, Patu ilçesinin Band Ziyaret köyündeki polis karakoluna silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Kamyar, saldırıda dört güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, ikisinin yaralandığını belirtti.

Sözcü Kamyar, saldırının ardından çıkan çatışmada 12 militanın öldürüldüğünü kaydetti.

Taliban'dan konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Linea
Satılık 2016 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı